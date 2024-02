Projeto do TeutoPark é modificado em Teutônia para atrair investidores

projeto do TeutoPark, localizado no Centro Administrativo do município, é visto como potencial para desenvolvimento da cidade. Transformações no projeto inicial, lançado em 2018 A previsão que o TeutoPark esteja finalizado no segundo semestre de 2026, segundo o executivo. , localizado no Centro Administrativo do município, é visto como potencial para desenvolvimento da cidade. Transformações no projeto inicial,, a pandemia da Covid-19 e o pouco investimento do setor privado são os motivos para que o empreendimento ainda não esteja concluído, de acordo com o subsecretário Planejamento e Mobilidade Urbano de Teutônia, Alexandre Etgeton., segundo o executivo.

Até então, foram empregados R$ 430 mil em obras no local. Desse montante, R$ 398,8 mil foram obtidos com os recursos obtidos na venda dos três lotes pela iniciativa privada - o restante foi aplicado pelo poder público. "A demora (em desenvolver o projeto) é por falta de investimentos privados, que também inibe um pouco a presença de outros investidores", analisa o secretário.

Em 2023 ocorreu a tentativa de venda de mais lotes, porém não houve interessados. Alexandre analisa que a pandemia, que teve acentuado cenário a partir de março de 2020, acabou por influenciar no investimento das empresas que adquiriram os terrenos. Visando tornar o espaço mais atrativo para os investidores, por causa disso, foi diversificado a gama de empreendimentos para se instalar no local.

Além de gastronomia, empresas dos setores de turismo, cultura, comércio e eventos estão contempladas, segundo o subsecretário Alexandre Etgeton. Em janeiro deste ano foi aprovada uma alteração na lei, que autoriza a ampliação dos ramos de atuação das empresas interessadas em adquirir os lotes do TeutoPark, além de um novo leilão. Outra mudança desde o início do projeto foi que, em 2022, em parceria com a Univates foi realizado um estudo que padronizou todas as construções para o estilo alemão.

Com área total de quase 73 mil metros quadrados, o TeutoPark foi planejado para ser executado em duas etapas. No primeiro estágio, conforme o projeto, seriam oito lotes com áreas de 450 metro quadrados. Destes oitos lotes, os três primeiros lotes foram arrematados por R$ 398,8 mil, em dezembro 2019. Com o valor a venda dos três primeiros lotes foram investidos na iluminação, letreiro e no calçadão do projeto. As obras iniciadas no fim de 2020 da primeira etapa está concluída. Os compradores têm o prazo de até a segunda metade de 2024 para iniciarem os seus negócios no TeutoPark.

No segunda estágio do empreendimento, com área de 600 metros quadrados, estão previstos mais sete lotes com quadras de esportes pista de caminhada, banheiros. As obras serão executadas com os recursos da venda dos novos lotes, de acordo com o subsecretário Etgeton. De acordo com o executivo, é necessário vender mais lotes para ter recursos e investir no TeutoPark. "A ideia é seguir com nova oferta dos terrenos. Não definimos a data de venda dos novos lotes", comenta.

O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Vagner Gonçalves Wojcickoski, em 2018, a inspiração veio de parques de grandes cidades, como Buenos Aires, Brasília e São Paulo. A ideia é que, quando pronto, o espaço se torne um ponto turístico da cidade e da região do Vale do Taquari.