Um mês após temporal, Canoas ainda realiza limpeza das ruas

O temporal de 16 de janeiro provocou muitos estragos em Canoas, como quedas de árvores, galhos, e a geração de muitos entulhos, inclusive com obstruções de vias. Quase um mês depois, os serviços continuam e já foram retiradas 7.160 toneladas, o que representam aproximadamente 906 cargas de caminhão. A força-tarefa foi realizada pelas Secretaria de Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Obras, além das subprefeituras.

Conforme o secretário de Serviços Urbanos, Lucas Garlet, após desobstruir as vias e remover os vegetais que estavam caídos sobre as residências e em meio aos fios energizados, foi mobilizada uma força-tarefa com as secretarias, com trabalhos inclusive nos finais de semana e feriados. "Priorizamos os ecopontos e as escolas, devido ao retorno dos estudos. Atualmente, os ecopontos estão prontos para receber materiais e a maioria das escolas foi limpa. Acredito que até sábado teremos concluído. Nossa próxima ação será nas vias, começando com o Choque de Limpeza nas ruas recolhendo os galhos em frente às residências", destacou.

A atenção às instituições de ensino se deve, principalmente, à proximidade do início do ano letivo, que será na segunda-feira (19). Para tanto, foi organizado um mutirão de limpeza e recuperação de prédios, envolvendo equipes das secretarias da Educação, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, subprefeituras, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Entre as ações realizadas estão roçadas, poda de árvores e retirada de entulho dos pátios e entorno das escolas.

Um dos quadrantes mais atingidos da cidade foi o Sudoeste, que engloba os bairros Fátima, Mato Grande, Rio Branco e Ilha das Garças. A subprefeitura responsável trabalhou forte neste feriado de Carnaval, com recolhimento total de 135 toneladas de resíduos em dois dias. O subprefeito distrital, Daniel Souza, lembra que, após o evento climático, Canoas parecia "uma zona de guerra". Por isso, desde então, o órgão atua no recolhimento de entulhos e vegetais. "A prioridade no início foi a desobstrução de vias, árvores caídas sobre residências e sobre fios de energia. Superando isso, nós estamos realizando o trabalho de recolhimento", explicou.