Segundo ecoponto é instalado em bairro de Estrela

Ocorreu, na semana passada, o ato de entrega de mais um ecoponto no município de Estrela, local para descarte de materiais. Idealizado pelo Rotary Club, o ecoponto está localizado no bairro Boa União, junto à Unidade Básica de Saúde (UBS). Neste local a comunidade pode descartar plásticos, vidros, metais, alumínio, eletrônicos, baterias e pilhas que são gerados nas residências e locais de trabalho.

A primeira unidade foi instalada em 2022 e está localizada no Parque Princesa do Vale. A diretora do Meio Ambiente de Estrela, Tanara Schmidt, detalha o funcionamento do espaço. "Tudo o que for descartado através desta unidade terá sua destinação adequada. O lixo que ali for depositado de forma segregada será encaminhado à nossa Usina de Tratamento de Lixo, onde além de ganhar um destino adequado, será reciclado e depois comercializado, gerando renda e empregos", explica.

A coordenadora da Sala Verde, ligada ao departamento do Meio Ambiente de Estrela, Luana Hermes, reforça a importância da conscientização. "Uma cidade que busca o crescimento não pode fazê-lo sem se preocupar com a limpeza e a destinação correta dos resíduos. Assim, convidamos toda a comunidade para destinar o lixo no ecoponto, contribuir para a preservação do meio ambiente, e fica nosso pedido para que todos façam sua parte", solicita Luana.