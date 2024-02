Camelódromo de São Leopoldo passar a ter nova localização

Foi realizada, nesta quarta-feira (14), a remoção da estrutura do camelódromo da rua João Neves da Fontoura, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Os camelôs serão realocados para a rua 24 horas, localizada no Triângulo, entre as ruas Saldanha da Gama e Lindolfo Collor, na área central da cidade.

Toda a reorganização do comércio popular ocorreu por meio de um diálogo direto entre os ambulantes e a prefeitura, com o objetivo de que a recolocação prossiga da melhor forma para os envolvidos. O Centro Comercial Popular estava localizado na quadra entre a rua João Neves da Fontoura e rua Primeiro de Março, há 17 anos.

Os oito comerciantes, que ainda utilizavam o espaço, agora passam a ocupar à nova disposição. Durante o processo de reforma do centro comercial da rua 24 horas, alguns dos comerciantes já se instalaram, os demais vão iniciar os trabalhos ao longo dos próximos dias, após os ajustes na infraestrutura.

O titular da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, Juliano Maciel, que acompanhou a remoção das estruturas dos camelódromos, contou que foi feita uma análise do comércio na zona central da cidade. "Tínhamos a avaliação de que era hora de realocar o comércio popular localizado na João Neves e a necessidade de uma intervenção estrutural naquela quadra por conta das obras da Independência, que acelerou o processo. Com muito diálogo com as entidades do comércio e os ambulantes, construímos a alternativa que julgamos será a melhor para os interesses da cidade".

O processo de reorganização do espaço visa uma melhor localização para os comerciantes, dispondo de um local mais adequado para a comercialização de seus produtos. O local na rua João Neves da Fontoura passará a disponibilizar mais vagas de estacionamento da zona azul, proporcionando maior mobilidade.