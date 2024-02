Pelotas planeja cronograma para obras em estradas e pontes

O município de Pelotas está em andamento com o planejamento do cronograma de recuperação de estradas e pontes. Há poucos dias, o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz, promoveu reunião de trabalho com os oito administradores distritais para articulação.

"O ano de 2023 foi marcado por manifestações climáticas severas, que resultaram em grandes prejuízos à infraestrutura da zona rural. O maquinário que chegará a Pelotas incrementará a frota da Prefeitura e poderemos ampliar as frentes de trabalho, atendendo, inclusive, corredores e outras estradas que ainda não receberam manutenção", salienta Idemar Barz.

A prefeitura aguarda a publicação, no Diário Oficial do Estado, da liberação de R$ 500 mil, pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, via convênio com a prefeitura, para aplicação em horas-máquina da frota do Estado, além de R$ 1 milhão através de emendas parlamentas. Assim que esses valores chegarem, a prefeitura deve iniciar as melhorias em diversas regiões, sobretudo, no interior.