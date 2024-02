Santa Clara do Sul sedia encontro do trade turístico

O município de Santa Clara do Sul promove, no dia 22 de fevereiro, o evento "Business Network for Agents Travel". Com início às 13h30, no Parque de Eventos Broenstrup, o encontro proporcionará a troca de experiências e informações com a finalidade de desbravar o turismo no Vale do Taquari e Rio Pardo.

O evento é uma oportunidade para que o trade turístico da região possa compartilhar insights e estabelecerem parcerias estratégicas. Além disso, o encontro oferecerá um ambiente para que empresas do setor turístico possam apresentar seus produtos e serviços. Para participar basta se inscrever de forma gratuita, até o dia 21 de fevereiro, pelo site da EventBrite (eventbrite.com.br).

Durante o evento acontece também o painel da Amturvales, qunado o presidente da entidade, Charles Rossner falará do case de sucesso da Cascata Perau do Facão de Arvorezinha, eleita a cascata mais bela do estado do Rio Grande do Sul em votação popular. Participa com Rossner o proprietário do local, Valdacir Bresciani.