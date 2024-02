Obra de macrodrenagem vai custar R$ 7,4 milhões em Caxias

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico assinou mais uma ordem de início para execução de uma rede de drenagem pluvial, desta vez na zona sul da cidade. Acompanhado pelo diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) em exercício, Angelo Barcarolo, e do secretário de Obras e Serviços Públicos, Norberto Soletti, a comunidade da região Sul, após mais de 20 anos de espera, comemorou o início da implantação da macrodrenagem de uma área de 370 hectares, em um trecho da avenida Perimetral Bruno Segalla e no interior de um lote localizado na rua Erna Sirtoli Uez, no bairro São Leopoldo.