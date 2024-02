Parque da Canela fechará de forma temporária a partir de abril

O Parque Mundo a Vapor, localizado em Canela, anunciou uma pausa temporária em suas operações para dar início a segunda fase de expansão. A partir do dia 1 de abril, a operação não receberá visitantes e tem previsão de reabertura para a temporada de Natal deste ano. Este período, de acordo com informe da empresa, dará o início a uma etapa de reestruturação do parque.

Durante este período, o parque Mundo a Vapor continuará suas atividades internas, concentrando-se no desenvolvimento da equipe "Estamos empolgados com a renovação significativa que será feita no Parque, já que a primeira fase, da roda gigante , está em sua fase de conclusão. A pausa temporária é essencial para a execução de melhorias substanciais em nossa fachada e para a criação de uma experiência imersiva ainda mais extraordinária para os visitantes e turistas. Nosso objetivo é aprimorar continuamente a fusão de conhecimento e diversão que é o DNA do nosso parque", explica Lenise Urbani, CEO do Mundo a Vapor.

Segundo ela, durante o período de reforma, os colaboradores terão a oportunidade de participar de um programa abrangente de desenvolvimento, focado em aprimorar suas habilidades e conhecimentos. "Estamos comprometidos em proporcionar um ambiente de aprendizado estimulante para nossa equipe, garantindo que estejam preparados para oferecer uma experiência ainda mais excepcional aos nossos visitantes quando reabrimos", afirma..