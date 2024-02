Terminal de ônibus na região central de Erechim é entregue após reformas

Foram concluídas as obras de reformas do Terminal de Ônibus Urbano, no Centro de Erechim. O prefeito Paulo Polis, o vice-prefeito Flávio Tirello, o secretário de Planejamento, Paulo Jeremias dos Santos, a secretária adjunta Aline Prichua, o coordenador do Meu Bairro Melhor, Renato de Paula, o arquiteto responsável, Redenzio Zordan, entre outros servidores, estiveram no local na tarde para a inauguração

O investimento de R$ 156.3 mil foi para substituição de telhas, reforço do muro de contenção, fechamento da lateral com telhas e reforma de uma sala para utilização dos motoristas. Conforme o secretário de Planejamento, Paulo Jeremias dos Santos, as obras vão beneficiar a comunidade e os profissionais do transporte coletivo do município.

"Foram 480 metros quadrados de telhado substituído, além do fechamento lateral de 52 metros de comprimento, por um metro de altura, com telhas de aluzinco, material mais durável, que vai proporcionar mais conforto aos usuários do transporte coletivo, principalmente para dias de chuva. A empresa também reformou a sala para o uso dos motoristas e fez um novo muro de contenção", explica o secretário.

As obras visam dar mais conforto e segurança para quem utiliza o espaço. O prefeito Paulo Polis, diz que esse é um local que sempre tem que estar no radar do município. "O Terminal de Ônibus é por onde passam os trabalhadores, as famílias, os estudantes, então precisamos sempre estar avaliando as condições do local para garantir segurança e conforto para todos", destacou.