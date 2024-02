Prefeitura de São Leopoldo quer comprar antigo prédio da Unisinos

Buscando garantir a memória e a preservação histórica de um prédio que é cartão postal de São Leopoldo, a prefeitura vem construindo, por meio da reitoria da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), e da Fundação Antônio Vieira, mantenedora da instituição, uma solução para a aquisição do imóvel, tombado pelo patrimônio histórico, onde foi a primeira sede da Unisinos, localizado no Centro de São Leopoldo. A construção fica entre as avenida Dom João Becker, rua Brasil e Praça Tiradentes, no centro. O local tem um terreno de quase de 7 mil metros quadrados, e com mais de 11 mil m², localizada ao lado do Centro Administrativo.

De acordo com o prefeito Ary Vanazzi, esse processo de aquisição pelo poder público, faz parte de um todo maior, segundo ele, voltado para a preservação como um bem público, na medida que precisa de manutenção e cuidado. "(Essa aquisição) vai garantir a memória e a preservação deste espaço que faz parte da história da cidade, da educação, do nosso Bicentenário", destacou Vanazzi.

No dia 24 de janeiro, o prefeito decretou o prédio onde também já funcionou o Colégio São José, como de utilidade pública, para fins de desapropriação. Nesse local, o Executivo municipal planeja instalar a Secretaria Municipal de Educação (Smed), além de áreas técnicas do governo, e também, disponibilizar parte dele para a Câmara de Vereadores.

A partir de agora, seguem as tratativas de avaliação do imóvel para viabilizar a desapropriação. Ainda não há previsão, por parte da prefeitura, de quando o prédio passará a ter a nova utilidade. A ideia, no entanto, é que algumas melhorias na edificação sejam feitas para que estejam prontas até a comemoração do bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul, cuja programação dos festejos está programada para o mês de julho.