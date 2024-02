Teutônia Moto Fest terá início no fim de semana e mantém viés beneficente

A quinta edição do Teutônia Moto Fest será dividida em dois finais de semana, ocorrendo nos dias 17, 18, 24 e 25 de fevereiro, no Pavilhão Multiuso do Centro Administrativo de Teutônia. A expectativa dos organizadores do evento é de receber mais de 10 mil motociclistas e um público total de aproximadamente 25 mil pessoas, entre moradores de Teutônia e visitantes de municípios e países vizinhos, apaixonados por motociclismo.

O evento, promovido com o apoio da prefeitura e da Brigada Militar, contará com mais de 15 atrações musicais, shows de manobras radicais, praça de alimentação, área kids com brinquedos infláveis para as crianças, área de camping, feira do motociclista, mateada e venda de chope. O evento será aberto ao público, com entrada gratuita, perfeito para curtir o final de semana com a família.

Além de todo o retorno econômico que o evento traz para o município, atraindo turistas de várias regiões, a Teutônia Moto Fest é um evento beneficente. Em cada edição, a organização destina recursos a alguma instituição. Em sua 5ª edição, a beneficiária será a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) do 40º Batalhão da Brigada Militar, transferido para Teutônia em setembro de 2023.