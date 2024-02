Prefeitura dá início às obras para reforma da Biblioteca Municipal, em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Cultura, deu início a reforma parcial da Biblioteca Municipal Henrique Bastide. O local, que completou 85 anos em 2023, será renovado com a repintura da fachada oeste, correção de piso externo (basalto, ladrilho hidráulico, etc.), substituições da cobertura de vidro e do telhado, reparos em paredes internas, reformas na sala do acervo e instalação de barras antipânico nas portas de entrada.

O projeto também prevê adequações de acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD), como a instalação de um elevador interno e adaptação de sanitários para PCD. Para colocação do elevador, estão sendo removidos os dois paineis decorativos de placas moldadas em cimento feitos pelo artista plástico Juan Amoretti. As obras serão realocadas na parede ao lado. A remoção ocorre sob o acompanhamento do artista para a recuperação de partes danificadas.

A obra está orçada em cerca de R$ 520 mil. Os serviços estão sob responsabilidade da construtora INFA Incorporadora Farroupilha, de Triunfo, empresa vencedora da licitação. O prazo de execução dos serviços é de cinco meses.