Canoas confirma desfiles, mas reduz investimento para 2024

Em reunião conduzida pelo Secretário de Cultura, Dj Cabeção, representantes da Associação das Escolas de Samba de Canoas (AESC) apresentaram uma proposta para a realização do Carnaval no município. Após a análise, o prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques, levando em consideração os problemas financeiros que passa o município, aprovou uma redução em mais de 40% no valor apresentado. Serão investidos R$ 252 mil para realização da festa. A AESC sugeriu, inicialmente, um montante de R$ 432 mil.

Esta quantia será destinada para cobrir os custos das apresentações das escolas e garantir a infraestrutura adequada para os shows das entidades associadas. A decisão foi tomada considerando a importância cultural e social do Carnaval, reconhecido como um evento emblemático que promove a diversidade e o espírito festivo dos canoenses.

O prefeito destaca a importância de encontrar soluções criativas para manter as tradições, mesmo em tempos desafiadores. "O Carnaval é parte integrante da nossa cultura e promove a união da comunidade. Conseguimos viabilizar a festividade, garantindo que todos possam desfrutar dessa celebração tão querida", afirmou o prefeito.

Com o nome oficial do evento "Carnaval Popular de Canoas", a festa está programada para acontecer em duas datas, em locais diferentes: dia 10 de março, na Av. Itamar de Matos de Maia, entre as ruas Maranhão e Pará, no bairro Niterói; e no dia 17 de março, na Rua Clóvis Beviláqua, 1770, em frente ao complexo esportivo Martin Luther King, no bairro Harmonia.

O secretário da Cultura, DJ Cabeção lembra a importância do Carnaval e salienta que representa mais do que uma festa. "É uma expressão de identidade, diversidade e alegria que une nossa comunidade. Cada detalhe está sendo cuidadosamente planejado para garantir a qualidade do Carnaval Popular 2024", disse

A necessidade de realizar o Carnaval de Canoas com base em uma gestão responsável foi observada pelo vice-presidente da AESC, Daniel Scott. "Como entidade carnavalesca, compreendemos as restrições orçamentárias. Então, ficou resolvido por realizaremos uma festa mais simples, mas sempre dando valor às nossas entidades carnavalescas. Temos a certeza de que o Carnaval Popular será um momento para celebrarmos a diversidade e alegria".

Detalhes sobre atrações e demais informações serão divulgados posteriormente pela Secretaria de Cultura do município.