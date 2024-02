Iniciativa apresenta o Parque Estadual do Itapeva, em Torres

Como parte da Operação Verão Total, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura está percorrendo o litoral gaúcho, de Norte a Sul, com o intuito de sensibilizar os veranistas sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Na semana passada, quem passou pela Praia da Guarita, em Torres, teve a oportunidade de conhecer a biodiversidade local por meio de atividades lúdicas e pode, além disso, partir para uma trilha ecológica em meio ao bioma Mata Atlântica no Parque Estadual do Itapeva. O passeio é gratuito.

O parque tem cerca de mil hectares de extensão e é uma das 24 Unidades de Conservação (UCs) do Estado, estando a poucos minutos, de carro, da Guarita. No Peva, como é carinhosamente chamado, os visitantes entram em contato com espécies endêmicas de plantas e animais a partir de trilhas guiadas.

"Itapeva é uma unidade muito especial porque tem vários ambientes que devem ser protegidos, com diferentes espécies de flora e fauna associadas. Abriga, assim, uma biodiversidade gigantesca", avalia a analista ambiental do parque Danúbia Pereira do Nascimento.

Opção de passeio para quem deseja descobrir a cidade de Torres para além da praia, a Trilha do Morro de Itapeva vem atraindo visitantes diariamente. A trilha ecológica é leve - indicada para crianças e idosos. No trajeto do morro até a Praia de Itapeva, onde é possível avistar a pedra que dá nome à Unidade de Conservação, os visitantes percorrem a mata, testemunhando a transição entre ambientes e a interação entre espécies. O mirante de madeira montado sobre as dunas garante um visual digno de foto.

Toda a atividade dura cerca de 3h, com muitas paradas para explicações no caminho. Embora não tenham aparecido, os animais que habitam o local garantiram a trilha sonora do passeio. A Mata Atlântica é morada para o macaco-prego, o gato-do-mato, a lontra e o mão-pelada, entre tantas outras espécies. Destaque também para o sapinho-de-barriga-vermelha, anfíbio ameaçado de extinção que só é encontrado no trecho entre o Litoral Norte gaúcho e o extremo sul de Santa Catarina, sendo o Peva a única unidade em que está protegido.