UPF, hospital e prefeitura firmam parceria em Marau

A Universidade de Passo Fundo (UPF), o Hospital Cristo Redentor (HCR) e a prefeitura de Marau firmaram uma parceria inédita para a região: a oferta dos cursos de graduação de Enfermagem e Fisioterapia, com a realização das aulas nas sedes do hospital e da universidade. O projeto se chama 'Gradua UPF' e as inscrições estão disponíveis no site da universidade até o dia 10 de março.

O processo seletivo ocorre por meio da nota de redação do Enem, com aproveitamento das notas a partir de 2010, e também através de uma prova de redação online.

Conforme o diretor do HCR, Marcelo Borghetti, a parceria terá um impacto positivo no aprendizado dos alunos, que estarão conectados com a rotina hospitalar. "Estamos muito empolgados para o início do Gradua UPF, que vai fortalecer a cidade de Marau e toda a região e se refletirá na troca de experiências com o corpo docente da universidade", afirma.

Para o prefeito de Marau, Iura Kurtz, esse é um passo significativo para o fortalecimento da saúde e educação na comunidade. "Ao unir esforços, estamos ampliando as oportunidades educacionais. Essa colaboração exemplar entre setores público, acadêmico e hospitalar reforça a qualidade dos serviços de saúde disponíveis, demonstrando nosso compromisso coletivo com o bem-estar da população", pontua.

Para realização da prova de redação online, o candidato deverá dispor de computador com acesso à internet. A UPF disponibilizará os laboratórios de informática dos campi Passo Fundo e Casca aos candidatos