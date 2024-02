Cesta básica sobe 5,5% em fevereiro em São Leopoldo

O Procon de São Leopoldo divulgou os valores referentes à cesta básica de fevereiro na cidade do Vale do Sinos. O levantamento efetuado na segunda semana do mês revela o preço mais alto, de R$ 684,85, representando um aumento de 5,50% em relação a janeiro.

Os itens que apresentaram os maiores aumentos foram a banana, com acréscimo de 51%, o arroz tipo 1, com adição de 25% e óleo de soja, com 20%. Por outro lado, alguns produtos tiveram consideráveis reduções, destacando-se o sabão em pó, com queda de 44%, a salsicha, com 22%, seguidos pela batata, que teve uma redução de 18%.

O Procon ressalta que a pesquisa indica os preços praticados na data do levantamento e podem sofrer variações no decorrer do mês devido à disponibilidade de estoque, por exemplo. O levantamento é composto de 27 itens voltados à alimentação, higiene pessoal e limpeza, em quantidade para consumo familiar. Os dados ficam disponíveis para consulta no site da prefeitura.