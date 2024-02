Caxias do Sul arrecada R$ 155 milhões com o IPTU em cota única

O pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), encerrado em 8 de fevereiro em Caxias do Sul, resultou em uma receita expressiva, de aproximadamente R$ 155 milhões. Esse montante representa um incremento de cerca de 8% em comparação ao valor arrecadado em 2023, superando as expectativas iniciais da Secretaria da Receita.

Esses recursos, provenientes tanto do IPTU quanto da taxa de coleta de lixo, abrangem o pagamento de mais de 160 mil imóveis na cidade, evidenciando a participação ativa da comunidade. O aumento no número de inscrições pagantes em relação a 2023 reflete a eficácia e boa aceitação do projeto IPTU digital.

É importante destacar que mais de 94% dos pagamentos foram através do meio eletrônico. Ou seja, apenas 6% dos contribuintes que pagaram em cota única precisaram ir pessoalmente no Tudo Fácil ou na Secretaria da Receita. Muitos desses casos ocorreram devido a discrepâncias no cadastro do imóvel ou do proprietário. Assim, o IPTU Digital acabou trazendo mais um benefício, que foi a atualização cadastras de mais de 1 mil imóveis.

Com a conclusão do pagamento via cota única, os contribuintes caxienses que não quitaram o IPTU têm agora a opção de parcelamento, que poderá ser realizado em até quatro parcelas. Os carnês da prefeitura serão entregues pelos Correios, com o primeiro vencimento em 10 de abril.