Ciclovia com quatro quilômetros de extensão é entregue em Guaíba

As obras de modernização do entorno que interliga as orlas dos bairros Alegria e Alvorada, em Guaíba, foram entregues este mês. As melhorias visam requalificar a espaço urbano, melhorar o fluxo de pessoas de veículos no local e valorizar a região da cidade e foram feitas pela CMPC.

Ao todo, foram investidos R$ 6,8 milhões nesta obra que contempla a construção de quatro quilômetros de pista de ciclovia, para a prática de esportes sobre rodas como andar de bicicleta, skate e patins. Paralelamente, também foram construídos quatro quilômetros de calçadas adaptadas para caminhada, corrida e locomoção de pessoas com deficiência. Também foi realizada a substituição das luminárias de LED por outras de maior potência, o que beneficia o deslocamento noturno das pessoas que utilizam o trecho na cidade da Região Metropolitana.

A estrutura de quatro quilômetros faz parte das ações de um programa da empresa de celulose, chamado BioCMPC, que está em fase de conclusão. Com investimento de aproximadamente R$ 2,75 bilhões, o projeto contemplou 31 modernizações em sustentabilidade e eficiência operacional na Unidade Guaíba. Além dessas ações da empresa, a iniciativa também contemplou melhorias no entorno da empresa, como a requalificação do perímetro da planta e a construção de um novo acesso para pessoas e veículos - este com previsão de término para março de 2024.