Prefeitura vai abrir licitação para reformar 11 praças em Cachoeirinha

A prefeitura de Cachoeirinha apresentou um projeto que contempla a contratação de empresa especializada para execução de revitalização de 11 praças da cidade, incluindo limpeza de vegetação, drenagem, pavimentação acessível dos passeios, instalação de equipamentos de ginástica, playground, quadras de esportes, mobiliário e serviços complementares. Os espaços receberão esse serviço a partir dos problemas causados pelas chuvas de janeiro.

De acordo com Dijean Klafke, engenheiro civil da secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, após o projeto ser aprovado na Câmara, uma licitação será aberta. "Os serviços serão divididos em três lotes, para três empresas executoras, e a concorrência pública estará aberta assim que a Câmara aprovar. Os critérios serão menor preço e menor preço por lote", diz.

Serão revitalizados o Parcão, a praça da Vila da Paz, Realengo no Parque da Matriz, praça da Abim, Chácara das Rosas, Leonel de Moura Brizola, Moradas do Bosque, São Pedro, dos Motociclistas, Cohab Independência e a Praça do Ecoturismo. "Os projetos mudam de acordo com o tamanho e necessidade das praças, mas basicamente elas receberão limpeza, recuperação do gramado, execução de drenagem, instalação de lixeiras e bancos de concreto, execução de pavimentação com acessibilidade, instalação de bebedouros, bicicletários e aparelhos de ginastica ao ar livre", acrescenta o engenheiro civil.

A Praça do Ecoturismo, por exemplo, que fica ao lado da Casa de Cultura e sofreu bastante com alagamentos e o temporal de janeiro, deve receber aparelhos de ginástica. Já a Praça dos Motociclistas, que fica no bairro City, local conhecido por abrigar aulas de autoescola, além do que já foi citado, deverá ser construída uma pista de skate. O projeto em uma expectativa de investimento de R$ 8,5 milhões. Após a realização da licitação, a previsão é de conclusão em seis meses.