Hospital de Triunfo recebe verba para a compra de equipamentos

Em ato realizado em Triunfo, na região Carbonífera, a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul repassou R$ 750 mil para o Hospital de Caridade Santa Rita. O valor será utilizado para a compra de um segundo gerador de energia para o hospital, além de equipamentos para o centro de imagem, que contará com raio-x fixo e móvel e um aparelho de ultrassonografia.

O recurso faz parte de um aporte de cerca de R$ 39 milhões do Executivo estadual para Hospitais de Pequeno Porte, por meio do Programa Avançar. O valor total a ser investido pelo governo do Estado nos pequenos hospitais é de cerca de R$ 39 milhões e contemplará 90 propostas em 66 estabelecimentos de Saúde com até 50 leitos "Nosso objetivo é dar um reforço às estruturas de hospitais com até 50 leitos e oferecer serviços mais próximos do cidadão. Triunfo terá um hospital revitalizado para que continue honrando seus compromissos e salvando vidas", destacou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

"Toda essa estrutura comporta o melhor acolhimento para os pacientes, e temos certeza de que, com o Estado auxiliando por meio de mais recursos, seguiremos avançando na saúde", comemorou o prefeito da cidade, Murilo Machado.