Bacia entre Novo Hamburgo e São Leopoldo terá capacidade aumentada

A prefeitura de Novo Hamburgo está aproveitando o tempo seco do verão para aumentar a capacidade de acumulação de água na bacia de acumulação da Casa de Bombas, do bairro Santo Afonso. No local, desde janeiro, escavadeiras hidráulicas e caminhões caçamba estão trabalhando no desassoreamento do lado hamburguense da bacia, que irá aumentar em cerca de 20 mil metros cúbicos a capacidade do local receber as águas vindas dos valos da Palmeira, Eldorado e do Arroio Gauchinho.

O leito do Arroio Gauchinho, que divide as cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo, será preservado. Há densa vegetação no local e o acúmulo de sedimentos é enorme, gerando morros bem acima do nível da bacia, o que impede completamente a retenção de água nesta parte. O desassoreamento no lado leopoldense irá dobrar a capacidade da bacia de acumular águas, reduzindo ainda mais os riscos de alagamentos em ambas as cidades diante de chuvas intensas.

"A ação está sendo realizada nesta época de tempo seco, com o nível baixo de água na bacia. Trata-se de uma obra necessária e muito importante", explicou o diretor de Esgotos Pluviais da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários, Ricardo Al-Alan. O trabalho é muito mais profundo do que aquele realizado rotineiramente, que é a limpeza de resíduos que se acumulam no local. O material retirado é composto basicamente de terra e está sendo depositado provisoriamente ao lado da bacia. A obra deve ser concluída até o final do mês caso as condições climáticas permitam.