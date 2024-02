Cais Petrópolis passará por obras em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo iniciará, no dia 14 de fevereiro, mais uma etapa das obras que estão em andamento no Cais Petrópolis. A medida garantirá uma maior qualificação da unidade de saúde e dos atendimentos prestados no local da cidade da região norte.

Para que a reestruturação seja possível, os atendimentos médicos, de enfermagem e odontológicos das 18h às 22h de segunda a sexta-feira, e sábados e domingos das 8h às 20h, serão transferidos para o Cais São Cristóvão. Os atendimentos no horário das 7h às 19h foram reorganizados pela Secretaria de Saúde, conforme escalas, nos demais Cais e Ambulatório de Especialidades, com o objetivo de manutenção regular das consultas e agendamentos. A secretaria de Saúde fará contato telefônico com os pacientes já agendados para comunicar data da consulta, horário e novo local.