Hospital de Canoas abre mais 31 leitos para pacientes SUS

A partir desta quinta-feira (8), o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) de Canoas passa a oferecer 31 novos leitos 100% SUS, distribuídos em seis quartos, para pacientes de cirurgias nas áreas de traumatologia, neurologia, oncologia e geral. A reforma e ampliação da ala 3 da instituição foi entregue durante solenidade.

O espaço havia sido interditado em decorrência dos estragos causados pelo forte temporal de agosto de 2022. Em janeiro deste ano, as obras de reforma foram retomadas. Forro, piso, pintura, elétrica, hidráulica, entre outras melhorias fizeram parte da obra, que representou um investimento de R$ 200 mil.

O diretor do Hospital Nossa Senhora das Graças, Juliano da Silva, informa que a expectativa é de 250 internações por mês nesta nova ala. "Todos os quartos são climatizados e com televisão. Trabalhamos para garantir a humanização dos pacientes com a mesma dedicação que é oferecida aos que são atendidos pelos convênios". Ele comemora que a agora a instituição passa de 273 para 304 leitos no total.

O secretário de Saúde enfatizou que a semana foi de grandes notícias para a saúde de Canoas. "Assinamos um contrato com a Acadef para ampliar os atendimentos às pessoas com deficiência, adquirimos dois tomógrafos para os nossos hospitais e agora estamos abrindo novos leitos no Gracinha. Estamos trabalhando para recuperar a saúde da nossa cidade", destacou, Jurandir Maciel.