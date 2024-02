Assinado o contrato para criação de hub no Parque Assis Brasil, em Esteio

Foi assinada, nesta quinta-feira (8), a ordem de início para as obras do Hub Agro, um espaço permanente dentro do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil (Peeab) voltado para fomentar empresas e profissionais para criação de soluções para o agronegócio. O projeto tem parceria com a Universidade Feevale, que será responsável pela administração do local.

Lançado em 27 de agosto do ano passado durante a 34ª Expointer, o Hub Agro adotará uma metodologia de trabalho de acordo com os pilares de desenvolvimento da cultura da inovação e empreendedorismo do município de Esteio. Estão previstas diversas ações como, por exemplo, a capacitação de empreendedores, seleção de empreendimentos para pré-incubação, mentorias especializadas para gestão da inovação em empresas consolidadas e realização de eventos

Conforme o prefeito Leonardo Pascoal, o ato marca um momento importante. "Materializa o início desse tão sonhado ecossistema de inovação dentro do Parque Assis Brasil, voltado para a cadeia do agronegócio, que é o que mais temos de potencial na economia do estado. Tenho certeza de que vamos ser o catalizador de outras iniciativas que vão se consolidar a partir disso, e é uma responsabilidade muito grande, para todos nós, por isso vamos trabalhar para que tudo dê certo", disse.

O prédio terá dois andares com 118,8m², e contará com espaços de coworking, administrativos e auditório. A construção ficará por conta da Sanraupp Manutenção e Construções Ltda, empreiteira que venceu o processo licitatório para a execução do projeto. Serão investidos R$ 595,4 mil nas obras, que se iniciam no dia 19 de fevereiro. A previsão é que o projeto seja concluído em oito meses.

A expectativa é que sejam incubadas cerca de 30 empresas no espaço. O objetivo é desenvolver projetos em todas as áreas do conhecimento, focando em empresas e negócios. Isso deverá contribuir com a diversificação da economia do Município e do Estado, observando, de maneira mais efetiva, as questões do agronegócio.