Santa Maria tem alta no número de hidrômetros furtados

A prefeitura de Santa Maria monitora a incidência de casos de furto de hidrômetros no município. O objetivo é agir em conjunto com as forças de segurança para auxiliar a identificar os autores do crime e receptadores dos itens furtados.

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) está encaminhando relatório mensal para os órgãos de segurança pública informando da quantidade de furtos e o endereço de cada ocorrência. Conforme dados da empresa, ao menos 140 hidrômetros foram furtados desde o começo do ano. Os instrumentos não possuem valor comercial significativo, pois não são mais feitos de metal, como ocorria antigamente.

Contribuintes que tiverem o hidrômetro furtado devem registrar boletim de ocorrência sobre o crime, conforme as orientações listadas abaixo. Para o devido registro, é importante que seja assinalado "furto de hidrômetro" nas observações, e informar o número do hidrômetro - dado que consta na conta de água do imóvel. A reposição de hidrômetro ocorre somente após o registro de ocorrência policial sobre o furto, e não tem custo para casos sem precedentes. Já em casos reincidentes, a Corsan avalia para decidir sobre a isenção (ou não) de multa por retirada indevida de hidrômetro. O prazo para essa reposição é de 24 horas, mas costuma ter atendimento imediato devido ao desabastecimento e desperdício de água.