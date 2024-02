Rodeio Estância Show abre venda de ingressos ao público

O 11º Rodeio Estância Show, que ocorre nos dias 15, 16, 17 e 18 de fevereiro, no Campo do Chimarrão, abriu a venda ingressos e promete o resgate de uma grande festa que já foi muito tradicional em Estância Velha. Para além das atrações musicais, que contam com a banda Rainha Musical, Brilha Som, Teodoro e Sampaio e Anderson e Matheus, o evento trará a primeira etapa da Copa Brasil de Rodeios para o Rio Grande do Sul, em um evento de montaria no estilo peão boiadeiro comandado pelo locutor e apresentador César Paraná.

Os ingressos podem ser comprados no site da Eleven Tickets e contam com várias possibilidades. Vale lembrar que na quinta-feira (15), a entrada é gratuita. Além do site, a prefeitura de Estância Velha está disponibilizando dois pontos físicos de vendas de ingressos para o 11º Estância Rodeio Show. Um deles ficará na Praça 1º de Maio (no Centro), com funcionamento na sexta-feira e no sábado (dias 9 e 10 de fevereiro) das 8 às 12 horas, no turno da manhã, e das 16 às 20 horas no turno da tarde. O segundo ponto será na prefeitura (rua Anita Garibaldi, 299, Centro), na sexta-feira (9) das 7 às 13 horas.

Para os fãs de Rodeio Country, há também a possibilidade de curtir a festa em um camarote exclusivo. Os espaços com vista para a arena já estão com 50% das ocupações comercializadas pela organização, e também podem ser conferidos no site de vendas. O espaço comporta até 10 pessoas (10 pulseiras por dia), com possibilidade de colocar chopeira, banheiro e bar exclusivos. O valor dos espaços é de R$ 2.000,00 (para o camarote-passaporte, para os quatro dias de evento), ou Camarote individual (sexta-feira ou sábado ou domingo, 10 pulseiras por dia) por R$ 1.000,00.