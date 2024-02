Solenidade marca a abertura da colheita da uva em Pelotas

Na tarde desta quarta-feira (7), na propriedade rural de Eduardo Scheutzew e de Núbia Casari, na colônia Ponte Cordeiro de Farias, 5º distrito, Cascata, foi aberta oficialmente a 14ª Colheita da Uva em Pelotas. Em meio as diversas atrações, visitantes foram recebidos no pórtico de entrada com um cacho de uva, para saborear a fruta de qualidade da safra deste ano, com estimativa de produção de 814 toneladas.

O vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz, afirmou que "O produtor é o essencial. Com disposição para o trabalho, acompanhamento técnico e pesquisa, avançam na qualidade da produção e na superação das dificuldades.

As manifestações das autoridades foram seguidas pela bênção conjunta, oficiada pelo padre Armindo Luiz Capone e pelo pastor Jorge Signorini. Reportaram-se à descoberta da uva, entre seis a oito mil anos atrás, como fonte de alimento, e a citações bíblicas. Abençoaram a produção, os produtores, as instituições representadas e o público presente no evento.

No pomar, registrou-se o tradicional rompimento do laço de fita e a colheita de cachos de uva suficientes para encher uma cesta. A fruta recebeu a bênção dos religiosos, simbolizando prosperidade às safras futuras e boas vendas para a que está em andamento. Pelotas conta, de acordo com a Emater, com 51 produtores de uva, sendo 14 de variedades de mesa e 37 para a indústria.