Atração do verão desde que foi inaugurado, em janeiro de 2023, o Círculo das Águas, localizado no Parque Ney Santos Arruda, em Lajeado, teve os jatos do show de águas desativados para reparos nesta quarta-feira (7). O chafariz, que conta com 33 jatos de água acompanhados de efeitos de iluminação, funcionava normalmente até setembro de 2023, quando foi atingido pelas duas enchentes e deixou de operar. Após a limpeza de todo o sistema, voltou a funcionar em meados de janeiro mas, no final daquele mês, foi verificada a necessidade de nova manutenção. Assim, foram desativados os jatos até que estejam funcionando normalmente.