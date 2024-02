Levantamento feito em Lajeado aponta elevação no risco de transmissão da dengue no município

O Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) realizado em Lajeado, entre os dias 22 e 26 de janeiro, revelou uma situação preocupante: o risco de transmissão da dengue é considerado alto. O Aedes aegypti é o mosquito responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

O estudo, que é realizado no município a cada 90 dias tem como objetivo avaliar a densidade da presença do mosquito Aedes aegypti e identificar possíveis focos de reprodução. Foram visitados aproximadamente 2.200 imóveis, incluindo residências, áreas públicas, estabelecimentos comerciais e terrenos baldios. A equipe responsável coletou 125 amostras com a presença de larvas da espécie Aedes aegypti, encontradas em 100 imóveis, sendo 95% residenciais.

Os resultados obtidos foram considerados preocupantes porque foi constatado um alto índice de presença do mosquito, com focos de reprodução identificados em diversos locais. Diante desse cenário, a equipe de agentes de combate às endemias e os agentes comunitários de saúde estão reforçando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.

A conscientização da população é tida como fundamental para o combate à dengue. A prevenção é a melhor forma de evitar a propagação da dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

"É fundamental que a população esteja ciente da gravidade da situação e esteja disposta a colaborar no combate ao mosquito. Ao adotar as medidas de prevenção, estaremos protegendo a nossa saúde e a de toda a comunidade. Juntos, podemos combater o Aedes aegypti e reduzir o risco de transmissão da dengue", alerta a coordenadora da Vigilância Ambiental do município, Catiana Lanius.