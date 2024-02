35º Rodeio Internacional de Vacaria ocorre até o domingo

O 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria iniciou no sábado (3) e irá até domingo (11), no Parque de Exposições Nicanor Kramer da Luz. A expectativa da organização do evento é de que 600 mil pessoas acompanhem as provas e demais atrativos do evento. São mais de quatro mil competidores nos concursos artísticos e 10 mil nas provas campeiras. As principais disputas como o Laço Dupla, a Gineteada e as danças tradicionais serão no domingo, último dia evento. A premiação aproximada é de R$ 1 milhão.

Por causa do alto número de competidores nas provas campeiras, as competições ocorrem 24 horas por dia. Já nas categorias artísticas, as danças tradicionais são os espetáculos mais esperados, e, também serão no mesmo dia.

"Nós temos acampados fixo no parque, entre turistas e competidores, em torno de mais de 40 mil pessoas", conta o vice-prefeito de Vacaria, Marcelo Dondé. Para a competição do Rodeio Crioulo, o evento recebe participantes de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Bahia, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia, além de representantes de países como Argentina, Uruguai e Paraguai. "O Rodeio de Vacaria é considerado a Copa do Mundo dos rodeios por ser o primeiro, desde 1958, e o mais tradicional", comenta Dondé.

Entre as atrações que já ocorreram está o Festival 14º Cante uma Canção em Vacaria. A composição campeã foi "Serenatas no teu rancho", interpretada por Lisandro Amaral, que conquistou também os troféus de melhor conjunto vocal, letra e intérprete. Em edições anteriores, artistas como Renato Borghetti, Os Serranos, Os Nativos, Michel Telo, Os Tiranos, Os Monarcas, Teixerinha Filho, entre outros já participaram do Festival.

O evento é organizado pelo CTG Porteira do Rio Grande. Ao todo são investidos R$ 1 milhão em valores da prefeitura para a realização do rodeio. Além do aquecimento da economia local, o munícipio pretende arrecadar em Imposto sobre serviço (ISS) e o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), de acordo com Marcelo Dondé.

"O 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria vai além do Parque de Exposições e movimenta toda a cidade", aborda. Além disso, ele ressalta que todo o turismo da cidade restaurantes, lojas, postos de gasolina, taxis, aplicativos de transporte são impactados positivamente com a alta de movimento.

Um exemplo do impacto positivo que o evento causa na cidade é que, durante os noves dias de rodeio, Vacaria tem 100% das vagas em hoteis e pousadas ocupadas. Por causa disso, muitos moradores se acomodam em parentes e alugam as suas casas para os visitantes.

Os ingressos variam de R$ 10,00 a R$ 30,00, dependendo do dia da semana, e o passaporte para todos os dias custa R$ 150,00. Crianças até 10 anos têm entrada liberada. O estacionamento custa entre R$ 20,00 e R$ 40,00 e o passaporte para todos os dias R$ 270,00. A programação completa do evento pode ser acessada pelas redes sociais do CTG Porteira do Rio Grande (@ctgporteiradoriogrande).