Prefeitura busca nova gestora para usina em Venâncio Aires

A baixa produtividade na triagem e apontamentos com relação a segurança do trabalho dos funcionários, foram fatores determinantes para a rescisão de contrato entre a prefeitura de Venâncio Aires com a empresa CRC Cooperativa de Catadores dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda. Responsável pela gestão da Usina de Triagem de lixo da cidade, que fica em Linha Estrela, a cooperativa encerrou as atividades esta semana. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Nilson Lehmen, o município abriu um processo administrativo, que culminou na notificação e exigência do encerramento do contrato.

Conforme o secretário, tanto a fiscalização do contrato quanto o técnico de segurança do trabalho da prefeitura notificaram a administração da entidade com relação as condições de trabalho dos colaboradores, por não obedecerem ao que estipulava o contrato. Também contrariando o documento, a produtividade na triagem estava abaixo do acordado que é a execução de triagem de pelo menos10% do montante total de resíduos recebidos por mês. "Em 2023, esse percentual médio ficou em 6,07%, sendo que somente em dois meses, a meta foi alcançada. Isso estava gerando um acúmulo muito grande no local", explica Nilson.

A partir de agora, uma contratação emergencial deve ser feita, de até seis meses, tempo em que o município encaminha um processo de licitação para contratação de uma nova empresa para o trabalho. Conforme Lehmen, a intenção é garantir a permanência dos trabalhadores que tiverem interesse em continuar exercendo as atividades. "É uma saída pacífica, inclusive um dos administradores da cooperativa esteve na secretaria de Meio Ambiente para informar o fim das atividades e também a retirada dos equipamentos e bens da entidade, na terça-feira", afirma Lehmen.