Cachoeirinha vai pagar aluguel social para as famílias atingidas por chuvas

A prefeitura de Cachoeirinha vai conceder um aluguel social de R$ 700,00, por até seis meses, para cerca de 20 famílias cujas casas tiveram danos severos em virtude do temporal do dia 16 janeiro. O projeto de lei, enviado pelo Executivo, foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores.

Originalmente, a proposta enviada pelo prefeito Cristian Wasem previa um aluguel social de R$ 500,00 e deveria ter sido votada na semana passada, mas um curto-circuito deixou o prédio do Legislativo sem energia, forçando o cancelamento da sessão. O valor mensal do aluguel social foi aumentando na tramitação do projeto com emenda apresentada após uma negociação da base governista com o prefeito.

O líder de Governo, Otoniel Gomes, revelou que a prefeitura aceitou a argumentação dos vereadores sobre o aumento no valor para facilitar que as famílias a serem beneficiadas consigam alugar um imóvel próximo de suas casas danificadas. Após o diálogo e análises, foi definida que uma emenda poderia ser apresentada no Legislativo para aumentar o valor em R$ 200,00, o que ocorreu.

As famílias a serem beneficiadas serão definidas pela secretaria municipal da Habitação. Segundo a secretária, Neka Fagundes, já há um levantamento preliminar e está sendo realizado um mais aprofundado com visitas às casas. A equipe é formada por uma assistente social e um engenheiro.

O trabalho de vistoria das residências está sendo realizado em parceria entre a Habitação, Planejamento, Assistência Social e Cidadania e Defesa Civil. As famílias a serem beneficiadas deverão ser definidas até a próxima semana e elas serão comunicadas sobre os procedimentos para solicitarem o aluguel social.