Estrela anuncia a ampliação na oferta de atividades no contraturno escolar

O cronograma da rede municipal de ensino de Estrela para 2024 estava pronto e decidido, com o início do ano letivo oficial, agendado para o dia 21 de fevereiro, tanto na Educação Infantil como no Ensino Fundamental; e do programa Mais Aprender - contraturno escolar, no dia 4 de março, somente para as escolas infantis. No entanto, a prefeitura, por meio da secretaria de Educação decidiu pela ampliação do Mais Aprender, com atendimento estendido aos estudantes dos terceiros anos das nove escolas de Ensino Fundamental.

Com isso, serão oferecidas mais de 300 novas vagas em turno integral. Somados aos 650 lugares que já estavam garantidos até então a todos os alunos dos primeiros e segundos anos das nove Emefs, serão 950 vagas. O crescimento dos Mais Aprender, desde a pandemia. Contabilizadas ainda as mais de 1.5 mil vagas disponibilizadas para bebês e crianças de 0 a 5 anos, Estrela oferecerá atendimento extracurricular e não obrigado por lei para mais de 2.450 bebês, crianças e jovens, ou mais de 60% do universo de alunos matriculados e atendidos na Rede Municipal.

O prefeito Elmar Schneider aproveitou para ouvir demandas das mães, e lembrou da conquista por parte de Estrela das quatro novas escolas e falou dos investimentos gerais na educação e no município. "Mais pais precisam passar mais tempo fora de casa em busca de maior apoio financeiro. E para as crianças, brincar na rua hoje não é como antigamente", destaca.

De acordo com a secretária de Educação, Elisângela Mendes, será mantido o início do contraturno para o dia 4 de março. "Necessitamos deste período extra, entre o dia 21 de fevereiro e 4 de março, para vermos exatamente quantos alunos vão pedir o acesso ao contraturno, pois nem todos desejam; também a questão de transporte, alimentação, profissionais e tudo mais", alerta. "Quando falamos em ampliar estamos tratando de uma operação muito mais complexa do que as pessoas possam imaginar, e não apenas pelos custos. Se é difícil a logística para uma família como a destes casos, imagine para centenas, inclusive de profissionais e serviços oferecidos, afinal, são mais de dez horas nas escolas com o que há de melhor."