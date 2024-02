Prefeitura estuda implantação do serviço de hemodiálise em Gramado

Uma comitiva formada por representantes da prefeitura de Gramado e do Hospital Arcanjo São Miguel visitou o serviço de hemodiálise em Guaíba, na Clínica NefroQuality. O objetivo da visita foi conhecer o funcionamento e a estrutura da clínica, que é referência na região, e se inspirar para implantar o serviço de hemodiálise em Gramado.

O secretário de saúde de Gramado, Jeferson Moschen, que liderou a comitiva, destacou a importância da visita para o planejamento do serviço de hemodiálise para a cidade da Serra. "Foi uma oportunidade de aprender com quem já tem experiência e qualidade no atendimento aos pacientes renais", afirmou.

Segundo o secretário, o projeto para a implantação do serviço de hemodiálise em Gramado está sendo elaborado e deve ser finalizado em breve. A intenção é que o serviço entre em funcionamento ainda este ano no Hospital Arcanjo São Miguel, atendendo cerca de 40 pacientes que dependem de diálise.

No entanto, o início das atividades depende dos próximos passos do Estado do Rio Grande do Sul, que é o responsável pela habilitação e financiamento do serviço. "Será um grande avanço para a saúde de Gramado e para a qualidade de vida dessas pessoas", completou o secretário.