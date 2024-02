Circulo e IPE Saúde assinam convênio em Caxias do Sul

Foi assinado o contrato que oficializa o início da parceria do Círculo Saúde com o IPE Saúde. Com essa ação, o Hospital do Círculo, em Caxias do Sul, passa a estar credenciado para atender usuários do sistema de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais na Serra gaúcha a partir do dia 14 de fevereiro.

Segundo Leno Almeida, diretor de Mercado do Círculo, os serviços disponíveis são pronto-atendimento, radiologia, oncologia, obstetrícia e gastroenterologia, mas com atenção especial para a área materno-infantil. "Realizamos o credenciamento de todos os serviços do Hospital do Círculo para com o IPE, uma instituição importante e reconhecida pela sua seriedade e comprometimento", observa Almeida.

O diretor-presidente do IPE Saúde, Paulo Afonso Oppermann ressaltou que, junto ao Círculo Saúde, um passo muito importante na história assistencial aos usuários de toda Serra gaúcha está sendo dado. Atualmente, o IPE Saúde conta com 11.645 cadastros em Caxias do Sul e um total de 41.475 nos outros 20 municípios da região de abrangência da instituição.