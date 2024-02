Avenida em complexo turístico é revitalizada em Passo Fundo

A Prefeitura de Passo Fundo entregou à comunidade uma das ações mais importantes de mobilidade e estrutura dentro do pacote das melhorias no Complexo Turístico da Roselândia. A avenida das Araucárias, que dá acesso ao Parque de Rodeios, recebeu obras de canalização, pavimentação asfáltica, iluminação em LED e sinalização na extensão de 2,4 quilômetros da via.

As obras da avenida das Araucárias contemplaram nova drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, paisagismo, implantação de ciclofaixa sinalizada e de uma área para caminhadas no canteiro central. A nova iluminação em LED no trecho entre o pórtico até próximo à pista de veloterra e kartódromo, teve instaladas luminárias de dois níveis de altura, proporcionando luminosidade para quem utiliza o caminhódromo e a pista de rolamento.

"Temos uma via com asfalto adequado para o tráfego de carros daquela região, iluminação em LED que dá maior luminosidade e segurança, além do caminhódromo que potencializa o uso do espaço para deslocamentos a pé e atividades físicas. A nova avenida das Araucárias nos possibilita ampliar o turismo e os investimentos futuros no complexo turístico", destacou o prefeito Pedro Almeida.

A revitalização da via faz parte programa Avançar no Turismo do Governo do Estado, com a participação da Prefeitura de Passo Fundo, e que contou com investimento de cerca de R$ 3 milhões de recursos estaduais e R$ 2,4 milhões de contrapartida do município do Planalto Médio.