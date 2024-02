Canoas busca construtoras para a construção de 400 unidades habitacionais no programa Minha Casa, Minha Vida

Está aberto o chamamento público para empresas do ramo da construção civil a manifestarem interesse na apresentação de proposta para a criação de casas dentro do programa social Minha Casa Minha Vida, do governo federal. O convite está sendo feito pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para duas das seis áreas contempladas no município. Os interessados devem comparecer no dia 26 de fevereiro de 2024, às 10 horas, na rua Cândido Machado, 429, no Centro de Canoas, quando as propostas devem ser apresentadas..