Juro Zero Santa Maria fornecerá R$ 2,5 milhões em crédito

A prefeitura de Santa Maria formalizou, nesta terça-feira (6), a criação de uma nova etapa do Programa de Microcrédito Juro Zero para o ano de 2024. A partir do ato, são disponibilizados R$ 2,5 milhões em crédito para Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempreendedores (ME) e autônomos. Cada empreendedor poderá ter acesso a até R$ 10 mil, o dobro da edição anterior, a ser disponibilizado por uma Instituição de Microcrédito Orientado. O Executivo subsidiará até R$ 750 mil em juros remuneratórios de cada contrato de crédito.

O programa visa fomentar o desenvolvimento econômico e social em âmbito municipal; fomentar ações empreendedoras, com a concessão de microcrédito subsidiado, que ofereça condições de continuidade, competitividade e crescimento aos pequenos empreendimentos e fomentar a geração de trabalho, emprego e renda, bem como o aumento da produtividade e o desenvolvimento dos pequenos empreendimentos. "Nosso objetivo é fomentar a economia do município, e considerando o aumento significativo de profissionais autônomos e pequenos empresários identificado nos últimos anos, tornou-se imprescindível a destinação de verba específica para este público, visando o desenvolvimento desses negócios e da economia na totalidade", considerou a secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Elizandra Brum Machado Fagundes.

O valor do crédito destinado será de R$ 1 mil até R$ 10 mil, que serão pagos em até 11 parcelas. Para contratar, é necessário entrar em contato com a Imembuí Microfinanças na rua Riachuelo, 72, Centro. O atendimento ao público ocorre das 8h às 12h, e das 13h30 às 17h30.

Estando em dia com as nove primeiras parcelas, a prefeitura quita as duas parcelas restantes, referentes aos juros da operação. Assim, o requerente fica isento dos juros, conforme o planejamento.