Custo com material escolar deve subir 10,4% em Caxias do Sul

Com o início das aulas neste mês de fevereiro, os próximos dias devem ser de movimento intenso para os empreendimentos caxienses com foco no segmento de livraria e papelaria. Pesquisa de intenção de compras realizada pela CDL Caxias revela que o gasto com material escolar deverá chegar a R$ 261,18, superando em 10,4% o tíquete médio de 2023.

Na análise do Núcleo de Informação de Mercado da CDL Caxias, neste ano, as pessoas estão ainda mais cuidadosas em relação à qualidade, ao preço e ao atendimento. Dos consumidores ouvidos, dois em cada três disseram que estão pesquisando mais, e pretendem fracionar a compra, buscando os lugares onde os preços forem mais em conta.

Para 56,9% dos moradores ouvidos, o valor para a aquisição de produtos será igual ao ano anterior, enquanto 36,2% apontaram que será maior. Entre os que declararam que iriam gastar mais, 43,2% argumentaram que precisarão aumentar o volume de itens a serem adquiridos e 32,4% disseram que os produtos estão mais caros.

A preferência pelas livrarias lidera a escolha de aquisição de material escolar, mas também foi verificada diversificação no comércio, o que inclui loja de departamentos, comércio eletrônico e supermercado.

A pesquisa da CDL Caxias ainda identificou que as pessoas estão mais propensas a pagar as compras à vista. A soma de pagamentos em dinheiro, Pix e débito totalizou 72,6% das indicações.

Em 2024, o gasto médio com as vestimentas dos estudantes deverá ficar em torno de R$ 312,12, uma alta de 5,9% em comparação ao ano anterior. A pesquisa também apurou que a média do gasto mensal do transporte escolar ficará em R$ 248,27, cerca de 7,1% acima em comparação a 2023.