Carnaval e Bumba Meu Boi serão atrações em Encruzilhada do Sul

A programação de Carnaval em Encruzilhada do Sul tem início na sexta-feira (9), a partir das 20h, com a Muamba das Escolas de Samba e o Bloco Bar da Jake. Toda a folia acontece na Praça Central e a estimativa é reunir um público de cerca de cinco mil pessoas nos quatro dias de evento.

A folia segue com o show do Grupo Trato Feito, a partir das 22h30. Já no sábado (10) e na segunda-feira (12), a diversão fica por conta da Corte Carnavalesca, do desfile das escolas de samba, e dos blocos Bar da Jake e As Serpenteadas, além da bateria da Tia Pretinha, a partir das 20h. O encerramento, na terça-feira (13), conta com Musical Trio e Cantos (20h) e Banda Pandora (22h)

Além disso, o município terá, em fevereiro, um evento para manter viva a tradição do do Bumba Meu Boi. Neste ano, o boi invade a cidade na noite de 17 de fevereiro, a partir das 20h, e percorre algumas das principais ruas da cidade, tendo como ponto alto a Praça Dr. Ozy Teixeira, área central, onde crianças, jovens e idosos esperam para "brincar" com o boi e despedirem-se dos festejos de Carnaval.

Após a chegada do boi, o encerramento será com o Show da Banda Cia Show 4, às 22h. A festividade integra as atividades do Conecta Verão 2024, idealizada pela prefeitura e o Sesc e que envolve circuito de cultura, esporte, lazer e entretenimento. As atrações começaram em 22 de dezembro de 2023 e seguem até 24 de março.

O Bumba Meu Boi é uma festa do folclore popular brasileiro, que gira em torno de uma lenda sobre a morte e a ressurreição de um boi. Nestes folguedos, são realizados cortejos ou outros tipos de apresentações, muitas vezes em caráter competitivo, durante as quais, agremiações chamadas de Bois, realizam espetáculos utilizando a figura do animal. A manifestação tem ligações com diversas tradições: africanas, indígenas e europeias, inclusive com celebrações religiosas católicas, sendo associada fortemente ao período das festas juninas.