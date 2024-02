São Leopoldo abre 400 vagas para sexto ciclo de cursos de TI

Foi realizado nesta semana o lançamento do novo edital do programa 3 Mil Talentos TI (Tecnologia da Informação), que contempla o penúltimo ciclo do projeto em São Leopoldo. Os representantes do Senac São Leopoldo apresentaram os principais resultados do projeto e os objetivos almejados para os próximos ciclos aos secretários municipais.

Serão disponibilizadas 400 vagas no total para esse sexto ciclo, sendo 210 na primeira etapa da capacitação com os cursos de Introdução ao Desenvolvimento com JavaScript e Soft Skills, e na segunda etapa com 60 vagas para Desenvolvimento Back End, 60 para Desenvolvimento Front End e 30 vagas para Práticas Avançadas em Desenvolvimento Web. Para a secretaria municipal de Educação são ofertadas 40 vagas exclusivas, destinadas aos alunos da rede de ensino.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de março, pelo site do Senac. Para participar das inscrições é preciso seguir alguns requisitos como: ser morador de São Leopoldo, na faixa etária entre 15 e 39 anos, e estar, no mínimo, cursando o 9º ano do Ensino Fundamental. O secretário de Educação (Smed), professor Ricardo Luz, enfatizou o impacto que ações como a desse programa possui nas redes de ensino do município. "Sempre encontramos nas visitas às escolas um jovem que participou do 3 Mil Talentos TI e isso acaba virando uma inspiração para os outros alunos", disse.