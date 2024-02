Município de Sério promove segunda edição da Feira da Pitaya em março

Para valorizar a produção da fruta, o município de Sério realiza entre os dias 7 a 10 de março a segunda edição da Feira da Pitaya. O evento de lançamento da feira e o anúncio das atrações aconteceu na semana passada.

Segundo o prefeito Moisés de Freitas, o evento conta com diversos propósitos, como a valorização e a expansão na produção da fruta, além de incentivar a produção primária e o turismo local. Para o evento estão previstas diversas atividades, como a escolha da nova corte de soberanas, reunião da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), encontro de primeiras-damas, além de atividades culturais, shows, dentre outros.

Uma novidade para a essa edição da Feira da Pitaya é o chopp da fruta. "A produção de pitaya tende a aumentar e na feira já poderemos apresentar entre outros produtos o chopp feito a partir da fruta. Queremos aproveitar a nossa feira para evidenciar nossas belezas naturais, criar novas oportunidades de negócios e assim desenvolver ainda mais a nossa cidade.", finaliza Freitas.

Como forma de incentivo aos empreendedores locais, cases da região serão apresentados para incentivar o turismo local. "Queremos colocar as pessoas em contato com empreendedores que acreditaram em desenvolver o seu negócio turístico e motivar as pessoas a acreditar no turismo como empreendimento econômico, que pode gerar renda e desenvolver a economia local", frisa o presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), Charles Rossner. Com acesso gratuito, às atividades da feira serão realizadas nos ambientes do ginásio de esportes, Salão Paroquial e ruas próximas, no Centro da cidade.