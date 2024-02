Cartões para compra de material escolar são entregues em Gravataí

A prefeitura de Gravataí começa a entregar, nesta terça-feira (6) até a quinta-feira (8), cartões magnéticos para a compra de material escolar em livrarias credenciadas na cidade. Serão beneficiados todos os 28 mil estudantes da rede municipal, com valores entre R$ 124,96 e R$ 153,77 cada. Até o ano passado, a prefeitura entregava kits prontos de material escolar.

A disponibilização do chamado Cartão Material Escolar pela secretaria municipal da Educação é inédita na cidade, fruto de uma iniciativa da prefeitura aprovada na Câmara Municipal no ano passado. O cartão estará disponível para retirada na escola onde o aluno estudou em 2023. O recurso será disponibilizado apenas nas escolas municipais de ensino infantil (Emeis) e ensino fundamental (Emefs) do município.

O cartão magnético irá conter, obrigatoriamente, o nome do aluno e o número de cadastro. O uso já estará liberado a partir do dia 6 nas livrarias locais que se credenciaram junto à prefeitura (veja lista abaixo). Alunos do Pré 2 receberão R$ 136,75; do 1º ano do ensino fundamental, R$ 124,96; do 2º e 3º anos, R$ 136,01; do 4º e 5º anos, R$ 126,74; e do 6º ao 9º ano, o repasse será de R$ 153,77.

Quem não comparecer nas datas disponibilizadas poderá retirar seu cartão na volta às aulas, em 22 de fevereiro (educação infantil) e nos dias 15, 20, 21 e 22 fevereiro ou no retorno das aulas em 26 de fevereiro (ensino fundamental). " futuro. O cartão para a compra do material escolar permite maior autonomia para as famílias, já que as necessidades dos alunos são diferentes em cada fase da vida escolar", avalia o prefeito Luiz Zaffalon.