Comitê busca reorganizar fluxo em todos os hospitais de Canoas

Com o objetivo de reestruturar fluxos entre os hospitais da cidade, otimizando as estruturas de saúde, foi criado o Comitê de Reorganização dos Serviços Hospitalares de Canoas. A comissão foi instituída pelo prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques, ao lado do secretário de Saúde, Jurandir Maciel e das direções das três instituições da cidade: Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC) e o Hospital Universitário de Canoas (HU),

O secretário de Saúde adiantou que, nos primeiros dias, o grupo vai se reunir frequentemente. "Em 15 dias, o Comitê deve elaborar um diagnóstico baseado em três pontos: Reestruturação dos Serviços e Fluxos dos Hospitais; Reavaliação das Referências Pactuadas com o Governo do Estado e a Projeção da Ampliação do Volume de Cirurgias, Exames e Consultas", explicou Jurandir Maciel.

Durante o encontro de criação, a direção do HU apresentou um levantamento com os indicadores de produção da primeira quinzena de janeiro. "Somos referência para 153 municípios do Estado. A nossa maternidade, por exemplo, é a segunda maior do Rio Grande do Sul", destacou o diretor-geral do HU, Paulo Nader

. De 1º a 15 de janeiro, o Hospital Universitário de Canoas registrou 104 partos. Ele ainda completa: "o HU está fazendo um novo levantamento dos valores recebidos e do seu custo para corrigir deformidades no orçamento e buscar novas fontes de renda, como convênios e atividades de ensino".

A nova direção do HU, assumiu o hospital com uma dívida de mais de R$ 40 milhões e busca recompor essa questão da dívida para manter o fluxo natural de atendimentos aos pacientes da cidade e da região. A próxima reunião do Comitê de Reorganização dos Serviços Hospitalares do município está marcada para a terça-feira (6), no Hospital Universitário.