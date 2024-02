Centro de Bem-Estar Animal de Canoas vai ampliar atendimentos

Aumentar em até 40% o número de atendimentos veterinários e procedimentos cirúrgicos ao mês, agilizando os serviços oferecidos à comunidade. Com este propósito, um novo consultório e mais um bloco cirúrgico foram inaugurados no Centro de Bem-Estar Animal, em Canoas. A solenidade ocorreu na manhã desta quinta-feira (01), na sede da Secretaria do Bem-Estar Animal.

Ao todo estão disponíveis para os atendimentos três consultórios e para as cirurgias, três blocos. Com a nova estrutura, que recebeu um investimento de R$ 32.3 mil, a expectativa é aumentar para 45 procedimentos diários, entre cirurgias eletivas e não eletivas. Além disso, ampliar os atendimentos em consultório, diminuindo o tempo de espera na recepção e evitando os riscos de contaminação entre os animais.

O secretário Paulo Facio salientou que os novos espaços irão diminuir as filas de atendimento, agilizando as consultas e procedimentos. "Nos esforçamos muito no último mês para entregar à comunidade a nova estrutura. A demanda é grande, por isso é preciso investir e qualificar. Os animais são muito especiais para nós, portanto, fazemos tudo com muito amor e carinho", completou.

Os atendimentos mais frequentes são relacionados a animais atropelados, com virose, obstruídos, com cinomose e ou parvovirose. As cirurgias mais realizadas são de castração, limpeza de miíase, desobstrução e mastectomia. No último mês, foram realizados 960 atendimentos, entre consultas, exames e revisões. "Vamos poder ampliar consideravelmente o número de cirurgias e atendimentos, garantindo uma assistência mais rápida e eficiente aos animais necessitados", destacou o prefeito Nedy.

O Centro de Bem-Estar Animal de Canoas está localizado na sede da secretaria, na avenida Boqueirão, 1985, bairro Igara. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, sem fechar ao meio-dia.