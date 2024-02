Projeto de 'gelotecas' instala mais um equipamento em Santa Cruz do Sul

A Secretaria Municipal de Cultura de Santa Cruz do Sul entregou para a comunidade do bairro Santa Vitória uma geloteca. O equipamento - uma geladeira em desuso, transformada em uma divertida biblioteca ao ar livre - foi instalado junto ao Centro Social Marista Boa Esperança, no bairro Santa Vitória. O município conta com outras duas, uma na Praça José Paulo Rauber, conhecida como a Praça da Cultura, e outra em frente a subprefeitura de Linha Santa Cruz. Os locais são pontos estratégicos que servem como ponto de apoio garantindo a manutenção e a segurança dos equipamentos.

Como explica o secretário municipal de Cultura, Marcelo Corá, o objetivo das gelotecas é incentivar o hábito da leitura entre a população, por meio do compartilhamento de obras literárias. "Esse é um projeto sensacional, a pessoa vai, retira um livro pra ler e deixa outro em troca. Assim, de forma orgânica, acontece esse movimento de contínua atualização do equipamento cultural pela própria comunidade", disse.

Entusiasmadas com a novidade, cerca de 60 crianças que frequentam o Centro Marista no contraturno escolar e agora estão sendo atendidas na modalidade colônia de férias participaram do ato. Representando a turma, um pequeno grupo entregou alguns livros para a prefeita Helena Hermany, e junto com ela abasteceu a geloteca de conhecimento.

Sensibilizada com o gesto, a prefeita deixou uma mensagem de estímulo aos pequenos leitores. "Incentivem a família de vocês, falem para o papai e para a mamãe virem conhecer, leiam e tragam livros para trocar por outros. É assim que as coisas dão certo, um ajudando o outro, isso é a coisa mais linda que existe e é assim que se estabelece a boa convivência e a harmonia no bairro".