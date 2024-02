Centro esportivo da UFSM recebe reconhecimento paralímpico

O Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foi oficialmente um Centro de Referência Paralímpico. A confirmação aconteceu na semana passada, com a assinatura do acordo de cooperação técnica por parte do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e da universidade, que se torna a segunda instituição do Rio Grande do Sul a adquirir tal chancela pela entidade nacional, junto com a prefeitura de Canoas.

Com o acordo, a UFSM passa a poder sediar competições oficiais de modalidades inclusivas, como o goalball e o basquete em cadeira de rodas (esportes em que a instituição dispõe de equipes), como também outras iniciativas, tal qual o Festival Paralímpico. Em 23 de abril deste ano, o Núcleo de Apoio e Estudos da Educação Física Adaptada (Naeefa), responsável por promover as atividades para pessoas com deficiência, completa 30 anos de existência.

A coordenadora do grupo expressou, em sua manifestação, a importância da assinatura do acordo. "Acredito que a transformação em Centro de Referência Paralímpico é um momento histórico e de reconhecimento de todo o trabalho percorrido ao longo de todos esses anos, seja na extensão, principalmente, que é um dos nossos grandes caminhos, na pesquisa e no ensino", declarou Luciana Palma.

Somada à visibilidade que o acordo deve proporcionar, Luciana crê que a potencialidade de desenvolvimento da UFSM no universo dos esportes adaptados será intensificada. Para ela, a história mostra isso. "Já são pelo menos 30 anos em que o Centro de Educação Física e Desportos vem desenvolvendo atividades relacionadas ao desporto paralímpico. Os benefícios não são só para a instituição, mas para todos os professores envolvidos na formação acadêmica, os estudantes que irão se envolver e as pessoas com deficiência", afirma.

Com o acordo, a UFSM pode sediar torneios oficiais de modalidades paralímpicas. Conforme anunciado pela coordenadora do Naeefa, o próximo torneio realizado será a segunda etapa da Copa Gaúcha de Goalball, no dia 13 de julho. O tradicional Festival Paralímpico, que já teve três edições promovidas pela instituição, já tem data para acontecer neste ano: 21 de setembro, um sábado.