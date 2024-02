Prefeito de Erechim pede ao governo estadual medidas para melhorar competitividade com empresas de SC

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, esteve em Porto Alegre com o diretor e coordenador adjunto da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado, Gustavo Rech. Na ocasião, Polis entregou demandas antigas da indústria metal mecânica, que pedem a equalização de impostos com o estado de Santa Catarina para levar mais competitividade às empresas de Erechim e região.

Polis explica que as empresas do Rio Grande do Sul, principalmente, aquelas situadas próxima à divisa de Santa Catarina trabalham em desvantagem, em condições desiguais, estão sobrecarregadas tributariamente, porque pagam mais impostos em algumas áreas específicas deste setor no Estado. "Esta igualdade tributária, para o nosso parque industrial metal mecânico, que estamos solicitando, visa dar mais competitividade às nossas empresas", explica o prefeito Polis.

Ele ressalta que é importante o Estado olhar para esta questão como política pública de desenvolvimento socioeconômico para o setor que mais emprega em Erechim. "Este excesso de impostos prejudica o crescimento das nossas empresas, por isso, reduzir a tributação é fundamental para fortalecer as empresas, ampliar a capacidade produtiva delas e gerar mais empregos e renda à população, que vai produzir novos impostos ao Estado via consumo das famílias", afirma o prefeito Polis. O pedido deve ser analisado pela pasta estadual.