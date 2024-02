Iniciada a colheita das primeiras uvas produzidas em espaldeiras em Bento

Um projeto iniciado há pouco menos de dois anos em Bento Gonçalves, desenvolvido para incentivar os agricultores à produção de uvas de qualidade superior em espaldeiras e, consequentemente, aumentar ainda mais a qualidade dos vinhos, já colhe os primeiros resultados no interior do município. A colheita das primeiras uvas iniciou nesta semana, nos vinhedos da Vinícola Casa Zottis, com a presença do prefeito Diogo Siqueira.

O projeto da prefeitura de Bento Gonçalves conta com a parceria da Emater, da Embrapa e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS-Sul). A iniciativa conta com subsídio de 50% do valor de aquisição das mudas viníferas para o plantio de um hectare por ano em cada propriedade com até 30 horas/máquinas.

Neste primeiro momento serão colhidas meia tonelada de uva da modalidade Chardonnay. Já na segunda quinzena de fevereiro pelo menos uma tonelada da variedade Merlot, totalizando 1,5 tonelada da fruta oriunda das Espaldeiras.

O plantio para produção em espaldeiras em propriedades do município iniciou ainda em agosto de 2022. Atualmente, o projeto conta com 46 agricultores inscritos, sendo que 34 destes já foram atendidos e estão com a iniciativa em andamento. A primeira etapa do programa contou com trabalhos de terraplanagens nos quatro distritos que circundam o município, preparando o solo para o plantio das mudas. Ao longo dos anos de 2022 e 2023 foram plantados, pelo menos, 20 hectares de parreirais.

De acordo com a Embrapa, no sistema de condução espaldeira as videiras têm dossel vertical e a poda é mista ou em cordão esporonado. As varas são atadas horizontalmente aos fios da produção do sistema de sustentação do vinhedo. Entre as principais vantagens estão a boa adaptação ao hábito vegetativo da maior parte das viníferas, a maior facilidade das operações mecanizadas, a apresentação de boa aeração, entre outras.