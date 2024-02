Convenção de Páscoa ocorre no feriado em Canela

O Instituto Sul Doce promove, na sexta-feira (2), a segunda edição da Convenção de Páscoa em Canela. O evento trará palestras com o objetivo de qualificar negócios e capacitar profissionais da confeitaria artesanal com foco na Páscoa de 2024.

Os temas abordados serão aspectos técnicos de produção, mas também direcionamentos estratégicos como a gestão do negócio, a utilização de canais digitais de venda e as principais tendências mercadológicas no setor para a data comemorativa. O local do encontro será a Escola Castelli de Chocolataria, em Canela.

Dentre os principais nomes que estarão na programação estão o fundador da Chocolates Harald, Ernesto Neugebauer; o fundador da Castelli Escola Superior de Hotelaria, Geraldo Castelli; a empresária e confeiteira, Roberta Pereira; o consultor Empresarial e CEO da Bello Festas, Ricardo Mello; o especialista em delivery para confeitaria e expert oficial Ifood Brasil, Felipe Russo; entre outros. Além das palestras, no dia 3 de fevereiro, serão realizadas visitas técnicas em estabelecimentos da cidade.

"Traremos nomes que são referências nacionais para compartilhar conhecimento e auxiliar no desenvolvimento dos negócios. Além de trazer reflexões sobre a gestão e as vendas, também será enfatizada a importância de oferecer uma experiência diferenciada aos clientes", afirma Leonardo Rehm, co-fundador do Instituto Sul Doce.